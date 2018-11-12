17:56
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Общество

Снегопад в Бишкеке. Бороться с гололедом власти обещают круглые сутки

Работы по очистке улиц от снега и посыпке дорог будут идти непрерывно. Об этом на рабочем совещании сообщил директор МП «Тазалык» Таалай Казакбаев.

По его словам, предприятие к очистке улиц приступило сегодня в 4.00.

«Сначала очистили дороги от снега, потом пустили пескоразбрасыватели. В обед с дорог убирали кашу, вечером вновь приступили к рассыпке песка», — сообщил он.

Мэр столицы Азиз Суракматов отметил, что много жалоб на обледеневших «лежачих полицейских», что затрудняет движение.

Директор «Тазалыка» отметил, что их очищают и обрабатывают солью, вопрос на контроле.

«По прогнозам, к утру снегопад должен прекратиться, но борьба с гололедом продолжится», — заверил Таалай Казакбаев.
Ссылка:
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Снег и гололед в Бишкеке. Как муниципальные службы чистят город
Для борьбы с гололедом на перевале Тоо-Ашуу привлекли восемь единиц техники
На перевале Тоо-Ашуу гололед, трасса не очищена от снега
Горожане жалуются на мусор в центре Бишкека
Бишкекчане жалуются на водителей поливомоечных машин МП «Тазалык»
В Жумгальском районе на перевале Кызарт длинная пробка
Вывоз мусора из бишкекских дворов. Жижа и зловоние
В мэрии Бишкека хотят отказаться от соли и песка для посыпки дорог зимой
Япон күйөрмандарынын жолун улап кыргыз дагы футболгон кийин стадионду тазалашты
Свалка в жилмассиве «Рухий-Мурас». МП «Тазалык» ни при чем
Популярные новости
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;11&nbsp;ноября: дождь, переходящий в&nbsp;снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: дождь, переходящий в снег
Бизнес
Роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Швейцарии Роуминг от MegaCom в Швейцарии
&laquo;Пласформ&raquo; комментирует слова министра экономики КР&nbsp;Олега Панкратова «Пласформ» комментирует слова министра экономики КР Олега Панкратова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Вторая жизнь с&nbsp;MR-LINAC Вторая жизнь с MR-LINAC