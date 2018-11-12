Снегопад в Бишкеке. Бороться с гололедом власти обещают круглые сутки

Работы по очистке улиц от снега и посыпке дорог будут идти непрерывно. Об этом на рабочем совещании сообщил директор МП «Тазалык» Таалай Казакбаев.
По его словам, предприятие к очистке улиц приступило сегодня в 4.00.
«Сначала очистили дороги от снега, потом пустили пескоразбрасыватели. В обед с дорог убирали кашу, вечером вновь приступили к рассыпке песка», — сообщил он.
Мэр столицы Азиз Суракматов отметил, что много жалоб на обледеневших «лежачих полицейских», что затрудняет движение.
Директор «Тазалыка» отметил, что их очищают и обрабатывают солью, вопрос на контроле.
«По прогнозам, к утру снегопад должен прекратиться, но борьба с гололедом продолжится», — заверил Таалай Казакбаев.