Снегопад в Бишкеке. Бороться с гололедом власти обещают круглые сутки

Работы по очистке улиц от снега и посыпке дорог будут идти непрерывно. Об этом на рабочем совещании сообщил директор МП «Тазалык» Таалай Казакбаев.

По его словам, предприятие к очистке улиц приступило сегодня в 4.00.

«Сначала очистили дороги от снега, потом пустили пескоразбрасыватели. В обед с дорог убирали кашу, вечером вновь приступили к рассыпке песка», — сообщил он.

Мэр столицы Азиз Суракматов отметил, что много жалоб на обледеневших «лежачих полицейских», что затрудняет движение.

Директор «Тазалыка» отметил, что их очищают и обрабатывают солью, вопрос на контроле.

«По прогнозам, к утру снегопад должен прекратиться, но борьба с гололедом продолжится», — заверил Таалай Казакбаев.