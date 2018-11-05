Придомовые участки. Правительство Кыргызстана отменит запрет на их регистрацию

Правительство начало процедуру отмены своего постановления о запрете регистрации придомовых земельных участков (ПЗУ). Об этом стало известно сегодня на судебном заседании, сообщила 24.kg глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

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По ее словам, представитель правительства признал вину и заявил о начале процедуры отмены постановления с 31 октября 2018 года.

Напомним, в суд на правительство подала Генеральная прокуратура после того, как кабинет министров проигнорировал ее решение об отмене постановления о запрете на регистрацию ПЗУ.

Жители Бишкека устраивали акцию с требованием отменить это постановление правительства.

Из-за запрета жители многоквартирных домов не могут получить красные книги на придомовые участки. В случае разбирательств суд может посчитать, что эта земля не принадлежит жильцам, и изъять ее на законных основаниях.