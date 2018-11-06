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Общество

Уличное освещение в Бишкеке планируют автоматизировать

Автоматизированную систему управления наружным освещением в Бишкеке планируют внедрить в 2019 году. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник МП «Бишкексвет» Жумамудун Жумалиев.

По его словам, система поможет решить вопросы единовременного включения городского освещения, выявления нерабочих светильников или ряда светоточек и позволит еще больше экономить электроэнергию. Кроме того, автоматизация освещения избавит от необходимости ежедневного объезда шкафов освещения бригадами МП «Бишкексвет».

«Система представляет одну общую сеть, объединенную между собой посредством мобильной связи, оптоволокна и интернета. Управляется она с центрального сервера каждым светильником индивидуально», — рассказал Жумамудун Жумалиев.
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