Бороться с браконьерами в Кыргызстане будут с помощью дронов

Бороться с браконьерами Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства будет с помощью дронов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала ведомству четыре многофункциональных беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба ГАООСиЛХ.

В ведомстве отметили, что летательные аппараты предназначены для мониторинга лесов, оценки их состояния, определения площади участков, получения реальных фото и видеоматериалов участков, борьбы с лесными пожарами, вредителями и насекомыми, учета диких животных и борьбы с браконьерами.

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С помощью дронов можно создавать ортофотопланы местности, трехмерные модели рельефа, чтобы использовать при лесоустроительных работах.

«Использование беспилотных летательных аппаратов позволит получать актуальные данные в короткие сроки и сделать съемку в инфракрасном диапазоне для исследования лесных насаждений. Благодаря мультиспектральной камере можно определить породный состав насаждений и других таксационных параметров», — отметили в ведомстве.

Беспилотные летательные аппараты позволят Департаменту сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий улучшить выявляемость браконьерства и делать аэросъемку в труднодоступных местностях во время оперативных рейдов.