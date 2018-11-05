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Общество

Судебный процесс по делу Аскарбека Шадиева начался в Бишкеке

В Первомайском районном суде столицы началось рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-депутата парламента Аскарбека Шадиева в злоупотреблении должностным положением, связанном с хищением премии имени Чингиза Айтматова.

Прокурор просил рассмотреть дело без подсудимого, так как Аскарбек Шадиев в розыске и его местонахождение неизвестно.

Адвокат Учкун Каримов заявил ходатайство о приостановлении производства рассмотрения уголовного дела. Он объяснил просьбу тем, что Аскарбек Шадиев не получил копию обвинительного заключения.

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«В законе указано, что в суде первой инстанции дело должны рассматривать с участием подсудимого. Аскарбек Шадиев не допрошен следствием, не ознакомлен с материалами следствия и копию обвинительного заключения не получал. Это грубейшее нарушение», — считает юрист.

Судья Эмиль Каипов отказал в удовлетворении ходатайства и начал рассматривать дело по существу. Он пояснил, что закон предусматривает рассмотрение уголовного дела без подсудимого, если он находится за пределами страны.

Аскарбек Шадиев подозревается в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он, будучи главой парламентского комитета по международным делам, указал недостоверную информацию о том, куда исчезли $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова, вручаемая МПА СНГ). Заведующий отделом этого комитета Арсен Закиров арестован. Аскарбек Шадиев заключен под стражу на два месяца заочно. Он сбежал из республики и объявлен в международный розыск. 
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