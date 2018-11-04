Афиша на неделю: 5-9 ноября

24 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»
Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.
Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.
26 октября — 11 ноября. Выставка творческой группы «Акцент»
На выставке представлено более 110 работ: живопись, графика, скульптура, ювелирные изделия. Примут участие художники из Казахстана.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
1-8 ноября. Выставка графических работ «Сумерки»
Кто не успел посетить открытие выставки Екатерины Гуляевой, может это сделать на этой неделе. Там же можно купить работы или открытки с их изображением.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.
5 ноября. Ролевая игра «Бункер»
«Бункер» — это остросюжетная ролевая игра с элементами психологии и критического мышления.
The Story, 19.00.
5-8 ноября. Школьные каникулы в мастерской
Пусть ваши дети проведут эти каникулы с пользой. На мастер-классах они сделают свою игрушку из глины. Запись по телефону 0773331177.
Компания «Дополнительное ADRA-зование», 12.00.
6 ноября. Тренинг по правильному питанию и здоровому кормлению детей
Вы узнаете о принципах правильного питания, о полезных и вредных продуктах. Тренинг проведет профессор кафедры педиатрии КРСУ Турсун Мамырбаева. Регистрация по ссылке.
Организация Fair and Sustainable Development Solutions, 14.00.
6 ноября. КиноQUIZ
Просмотр фильмов — это, наверное, главный вид досуга современного горожанина. Все мы смотрим кино, все мы любим кино, все мы знаем кино. Почему бы не проверить, кто знает его лучше?!
Бар Pub Daddy, 19.00.
7 ноября. Сольный концерт Алевтины Баталовой «Листопад»
Автор-исполнитель из России хорошо известна и любима в Кыргызстане. Обладатель множества наград фестивалей авторской песни ближнего зарубежья — Алевтина Баталова — подарит частичку своей души каждому, кто придет на концерт.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.
7, 8 ноября. Фестиваль «Трансформация»
Это отличная возможность поработать над собой, открыть новые уровни своей жизни и познакомиться с интересными людьми. Вас ждут трансформационные игры, тренинг по нейрографике, нумерология, астрология и еще много интересных сюрпризов.
City Hotel, 10.00-20.00.
8 ноября. Курак-вечеринка
Алтын Капалова расскажет о значении курака в кыргызском прикладном искусстве, а Чолпон Аламанова покажет, как наши бабушки делали каттама-курак. Будут розыгрыши. Регистрация по телефону 0777990089.
ololohausErkindik, 19.00.
8 ноября. Дебатные поединки
Debate_Arena — площадка, впитавшая дух гладиаторских боев и механику дебатных поединков. Приходите учиться говорить, излагать свои мысли, убеждать и, самое главное, вести конструктивный диалог. Регистрация по 996708827913.
Time-cafe Open Place, 19.00.
8, 9 ноября. Трагифарс «Дракон»
За основу пьесы взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона. И только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище.
Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.
8 ноября. Кинопремьеры
«Оверлорд» (ужасы). Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.
«Кукловод» (ужасы). Отправившись отдыхать в уединенный домик у озера, мать и две ее маленькие дочери даже не подозревают, что попали в изощренную ловушку, спланированную психопатом в маске.
«Девушка, которая застряла в паутине» (триллер). Юный хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.
«Грецкий орешек» (комедия). Кажется, что у Артура все хорошо. Он молод, остроумен, ведет свое шоу на модном радио, живет с красавицей, на которой собирается жениться. Но его избранница вынесла ему мозг. И внезапная страсть к поиску себя подталкивает молодого человека сбежать в Грецию.
9-11 ноября. Дни немецкого кино
В Бишкеке покажут фильмы на языке оригинала (немецком языке) с русскими субтитрами.
Дом кино, 15.00.