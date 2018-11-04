Афиша на неделю: 5-9 ноября

24 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

26 октября — 11 ноября. Выставка творческой группы «Акцент»

На выставке представлено более 110 работ: живопись, графика, скульптура, ювелирные изделия. Примут участие художники из Казахстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-8 ноября. Выставка графических работ «Сумерки»

Кто не успел посетить открытие выставки Екатерины Гуляевой, может это сделать на этой неделе. Там же можно купить работы или открытки с их изображением.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

5 ноября. Ролевая игра «Бункер»

«Бункер» — это остросюжетная ролевая игра с элементами психологии и критического мышления.

The Story, 19.00.

5-8 ноября. Школьные каникулы в мастерской

Пусть ваши дети проведут эти каникулы с пользой. На мастер-классах они сделают свою игрушку из глины. Запись по телефону 0773331177.

Компания «Дополнительное ADRA-зование», 12.00.

6 ноября. Тренинг по правильному питанию и здоровому кормлению детей

Вы узнаете о принципах правильного питания, о полезных и вредных продуктах. Тренинг проведет профессор кафедры педиатрии КРСУ Турсун Мамырбаева. Регистрация по ссылке.

Организация Fair and Sustainable Development Solutions, 14.00.

6 ноября. КиноQUIZ

Просмотр фильмов — это, наверное, главный вид досуга современного горожанина. Все мы смотрим кино, все мы любим кино, все мы знаем кино. Почему бы не проверить, кто знает его лучше?!

Бар Pub Daddy, 19.00.

7 ноября. Сольный концерт Алевтины Баталовой «Листопад»

Автор-исполнитель из России хорошо известна и любима в Кыргызстане. Обладатель множества наград фестивалей авторской песни ближнего зарубежья — Алевтина Баталова — подарит частичку своей души каждому, кто придет на концерт.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

7, 8 ноября. Фестиваль «Трансформация»

Это отличная возможность поработать над собой, открыть новые уровни своей жизни и познакомиться с интересными людьми. Вас ждут трансформационные игры, тренинг по нейрографике, нумерология, астрология и еще много интересных сюрпризов.

City Hotel, 10.00-20.00.

8 ноября. Курак-вечеринка

Алтын Капалова расскажет о значении курака в кыргызском прикладном искусстве, а Чолпон Аламанова покажет, как наши бабушки делали каттама-курак. Будут розыгрыши. Регистрация по телефону 0777990089.

ololohausErkindik, 19.00.

8 ноября. Дебатные поединки

Debate_Arena — площадка, впитавшая дух гладиаторских боев и механику дебатных поединков. Приходите учиться говорить, излагать свои мысли, убеждать и, самое главное, вести конструктивный диалог. Регистрация по 996708827913.

Time-cafe Open Place, 19.00.

8, 9 ноября. Трагифарс «Дракон»

За основу пьесы взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона. И только юноша с чистыми помыслами убивает чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

8 ноября. Кинопремьеры

«Оверлорд» (ужасы). Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.

«Кукловод» (ужасы). Отправившись отдыхать в уединенный домик у озера, мать и две ее маленькие дочери даже не подозревают, что попали в изощренную ловушку, спланированную психопатом в маске.

«Девушка, которая застряла в паутине» (триллер). Юный хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.

«Грецкий орешек» (комедия). Кажется, что у Артура все хорошо. Он молод, остроумен, ведет свое шоу на модном радио, живет с красавицей, на которой собирается жениться. Но его избранница вынесла ему мозг. И внезапная страсть к поиску себя подталкивает молодого человека сбежать в Грецию.

9-11 ноября. Дни немецкого кино

В Бишкеке покажут фильмы на языке оригинала (немецком языке) с русскими субтитрами.

Дом кино, 15.00.