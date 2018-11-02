Руководству Чуйской области понадобились новые кожаные кресла

Аппарат полномочного представителя правительства Кыргызстана в Чуйской области покупает «кресла руководительского класса». Об этом сообщил портал государственных закупок.

Аппарат нарушил закон о госзакупках, указав точные размеры кресла.

«Кресло руководительского класса» с подлокотниками должно иметь параметры 480×450×980 миллиметров. Каркас и подлокотники должны быть деревянными, текстура — орех. Обивочный материал — натуральная кожа стандартной выделки, толщина 0,9-1,1 миллиметра с высокой стойкостью окраски.

Планируется купить 10 кресел. На них выделили 140 тысяч сомов.