Безопасный город. Госкомсвязи выиграл суд

Межрайонный суд Бишкека удовлетворил иск Государственного комитета информационных технологий и связи. Решение принято сегодня.

Госкомсвязи не согласен с решением комиссии по рассмотрению жалоб и подал в суд. Суд признал, что решение тендерной комиссии, признавшей победителем тендера по «Безопасному городу» концерн радиостроения «Вега», является объективным, взвешенным и справедливым.

Напомним, проигравший участник аукциона ОсОО «Безопасность информационных систем» обратился в комиссию по жалобам, сообщив, что у концерна «Вега» нет ни одного упоминания о соответствии подтвержденного опыта в фото- и видеофиксации ПДД за последние три года. Комиссия по жалобам частично подтвердила информацию и полностью отменила решение тендерной комиссии.

Конкурсная комиссия рекомендует заключить соглашение с концерном «Вега». По первому лоту компания предложила 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов. Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.