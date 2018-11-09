Памятник Суйменкулу Чокморову. Вторая попытка

В 2017 году в Бишкеке открыли памятник народному артисту СССР Суйменкулу Чокморову. Автор Алмаз Кожегулов вынашивал проект 20 лет, прошел не одну согласительную комиссию, а в ответ получил пощечину — артист сам на себя не похож...

24.kg стало известно, что Фонд имени Суйменкула Чокморова планирует переплавить скульптуру и установить новую. Однако еще не рассчитался за первую.

Назад в 1998-й

В 1997 году мэрия Бишкека решила установить у кинотеатра «Россия» памятник выдающемуся артисту Суйменкулу Чокморову. По итогам конкурса проект отдали авторскому коллективу — скульпторам Кубанычбеку Окееву и Алмазу Кожегулову и архитекторам Айдарбеку Усукееву и Олегу Лазареву.

Фото 24.kg. Памятник Суйменкулу Чокморову, установленный в 2017 году

Но к реализации проекта приступили только в 2016-м. На заседании секции по монументальному искусству художественной экспертной комиссии Министерства культуры, информации и туризма одобрили эскиз памятника в исполнении Кожегулова и Лазарева.

Члены жюри отметили, что автору удалось раскрыть образ современника, реального героя времени, художника и актера Суйменкула Чокморова.

Тогда же изменили дислокацию скульптуры. Ее перенесли к кинотеатру «Ала-Тоо». Пересмотрели и концепцию памятника — с величественного монумента на более простой образ.

Алмаз Кожегулов лично знаком с Суйменкулом Чокморовым. Он знал его как актера, художника и простого человека. Ему хотелось, чтобы и другие увидели не только выдающегося артиста.

Цена памяти

Тридцатого мая 2016 года Общественный фонд Суйменкула Чокморова заключил договор с Алмазом Кожегуловым на изготовление памятника. Общая стоимость по смете составила 3 миллиона сомов. Заказчик в лице председателя ОФ Сагынбека Абдрахманова обязался выплатить в течение пяти дней после подписания договора в пять этапов по 20 процентов суммы.

В договоре указано, что памятник изготовят из бронзы и мрамора. Заказчика предупредили, что некоторые элементы выполнены машинно-ручным способом. Из-за различий между методами получения конечного изображения на бронзе оно может отличаться от фотографии.

«Исходя из этого не принимаются претензии по мотивам сходства фотографического изображения с результатом гравировки. Кроме случаев, когда очевидно, что на памятнике изображено лицо иное по сравнению с образцом», — говорится в договоре.

Несмотря на это, от Сагынбека Абдрахманова поступила претензия. «На памятнике другое лицо. После презентации к нам поступают жалобы от родственников, коллег, поклонников, студентов, видных общественных деятелей, которые недовольны результатом работы. Союзы кинематографистов и художников неоднократно поднимали вопрос, что памятник не соответствует настоящему образу Суйменкула Чокморова, и просили установить другой», — отметил глава фонда.

Фото 24.kg. Эскиз памятника Суйменкулу Чокморову

Скульптуру Суйменкула Чокморова создали в Свердловской области. На Урале мастера владеют уникальной технологией литья — на готовом изделии незаметны сварочные швы. Создается впечатление, что монумент выполнен из цельного куска бронзы.

В интервью Свердловскому областному телеканалу Сагынбек Абдрахманов говорил, что это один из лучших памятников в Кыргызстане.

Почему еще в Екатеринбурге он не предъявил претензии, а заметил различия, когда памятник установили?

«Я все видел, но ждал реакции общественности. Когда все сказали, что сходства нет, написал жалобу. Изначально Алмаз Кожегулов не согласовал с комиссией образ. Он лепил скульптуру из глины в гараже, никого не подпускал, а когда мы пришли, ее уже отлили в гипсе. Автор заверял, что после отливки в бронзе исправит недочеты, но не сделал этого», — пояснил 24.kg Сагынбек Абдрахманов.

За чей счет банкет?

Деньги на памятник выделила мэрия Бишкека. Сагынбек Абдрахманов не заплатил директору литейной мастерской в Екатеринбурге Ивану Дубровину 130 тысяч сомов, Олегу Лазареву — 100 тысяч сомов, Алмазу Кожегулову — 1,2 миллиона сомов.

Сагынбек Абдрахманов не отрицает этого, как и того, что написал несколько расписок и гарантировал выплатить гонорары. «Ивану Дубровину мы действительно должны 120 тысяч сомов. Как только он представит документы, мы выплатим деньги. Алмаз Кожегулов также не делает отчет о смете расходов», — сказал он.

Алмаз Кожегулов настаивает, что городским властям, Счетной палате, Государственной инспекции по экономическим преступлениям нет дела до того, на что потратили деньги. По его словам, вместо того чтобы заплатить авторам, Сагынбек Абдрахманов организовал в одном из дорогих столичных ресторанов банкет на 300 человек. Об этом сообщили в Финполицию, но до сих пор не получили ответ.

На самом деле аудит уже провели по рекомендации ГСБЭП. Счетная палата подтвердила, что Алмаз Кожегулов получил 740 тысяч сомов. Всего фонд заплатил за памятник 1,9 миллиона сомов, остаток составил 1,015 миллиона сомов. Акт выполненных работ не подписан, так как работу должна принять комиссия.

Фото 24.kg. Аудит Счетной палаты

Я художник, я так вижу

Общественный фонд признал памятник творческой неудачей на основании мнения родственников и заслуженных художников. В частности, брат Суйменкула Чокморова Суйоркул отметил, что памятник не похож на актера.

«Скульптор Алмаз Кожегулов изуродовал нашего брата. Родственники не узнали Суйменкула. Какой-то европейски одетый человек, ничего национального. Он родственникам нанес морально-духовный ущерб», — говорится в акте.

Члены комиссии забраковали памятник и решили объявить новый конкурс. Отобран новый исполнитель. Существующий памятник Суйменкулу Чокморову переплавят для новой скульптуры. Появится ли новый к юбилею артиста, неизвестно. Фонд планирует установить еще один монумент в Оше. Там Суйменкул Чокморов будет восседать на коне.

Самое отвратительное в этой ситуации, что разборки между заказчиком и исполнителем происходят в преддверии дня рождения народного артиста. Сегодня Суйменкулу Чокморову исполнилось бы 79 лет.