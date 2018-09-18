Золота больше нет. Производство на Макмале остановлено, месторождение истощено

Производство золота на месторождении Макмал в Джалал-Абадской области приостановлено. Об этом сегодня сообщил депутатам первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

В пресс-службе ОАО «Кыргызалтын» информацию 24.kg подтвердили. С 1 сентября приостановила свою работу золотоизвлекательная фабрика. Минерально-сырьевая база месторождения полностью истощена, поэтому дальнейшая работа является экономически нерентабельной и убыточной.

«По показателям добычи полезных ископаемых предприятие «Макмалзолото» должны были закрыть еще в 2013 году как убыточное. Но из-за высокой социальной значимости для всего Тогуз-Тороуского района он существовал за счет прибыли других филиалов. С 1 сентября 2018 года остановлено производство, сокращены 593 из 924 рабочих мест. Сокращенным работникам будет выплачена в полном объеме соответствующая компенсация. До конца 2018 года «Кыргызалтын» планирует провести конкурс на доразведку месторождения, переработку хвостов и отвалов комбината «Макмалзолото», — подчеркнули в пресс-службе «Кыргызалтына».

Отметим, что Макмал — самое старое и самое первое месторождение золота в Кыргызстане. Оно было запущено в 1986 году. Добывать руду, согласно технико-экономическим расчетам, планировалось в течение десяти лет. Но до сих пор именно этот рудник является главным активом госпредприятия ОАО «Кыргызалтын». Отчисления комбината «Макмалзолото» практически полностью (на 95 процентов) формируют бюджет Тогуз-Тороуского района.