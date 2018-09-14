15:42
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Экономика

С начала года от ценных бумаг бюджет Кыргызстана получил 13,6 миллиарда сомов

За январь-август 2018 года от выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет Кыргызстана поступило 13 миллиардов 698,79 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

По его данным, за счет размещения государственных казначейских векселей казна пополнилась на 2 миллиарда 25,65 миллиона сомов. Это средства от продажи 12-месячных ГКВ.

Более прибыльны государственные казначейские облигации. Они принесли бюджету 11 миллиардов 673,73 миллиона сомов.

Самыми популярными стали десятилетние ГКО. Их разместили на 4 миллиарда 313,22 миллиона сомов. Еще 2 миллиарда 796,65 миллиона сомов принесло размещение ГКО со сроком обращения в 7 лет.

Кроме того, продавались ГКО со сроком обращения 3 года (1 миллиард 55,68 миллиона сомов), 5 лет (1 миллиард 517,78 миллиона сомов) и 2 года (1 миллиард 493,39 миллиона сомов).
Ссылка:
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
В сентябре Минфин выпустит ценных бумаг на 1,2 миллиарда сомов
От выпуска ценных бумаг в бюджет поступило почти 13 миллиардов сомов
В августе Министерство финансов выпустит ценных бумаг на 850 миллионов сомов
Минфин Кыргызстана в июле выпустит ценных бумаг на 900 миллионов сомов
С начала года выпуск ценных бумаг принес бюджету 10,4 миллиарда сомов
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
В&nbsp;Минфине с&nbsp;недоумением отнеслись к&nbsp;выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова В Минфине с недоумением отнеслись к выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 сентября
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде