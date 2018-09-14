С начала года от ценных бумаг бюджет Кыргызстана получил 13,6 миллиарда сомов

За январь-август 2018 года от выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет Кыргызстана поступило 13 миллиардов 698,79 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

По его данным, за счет размещения государственных казначейских векселей казна пополнилась на 2 миллиарда 25,65 миллиона сомов. Это средства от продажи 12-месячных ГКВ.

Более прибыльны государственные казначейские облигации. Они принесли бюджету 11 миллиардов 673,73 миллиона сомов.

Самыми популярными стали десятилетние ГКО. Их разместили на 4 миллиарда 313,22 миллиона сомов. Еще 2 миллиарда 796,65 миллиона сомов принесло размещение ГКО со сроком обращения в 7 лет.

Кроме того, продавались ГКО со сроком обращения 3 года (1 миллиард 55,68 миллиона сомов), 5 лет (1 миллиард 517,78 миллиона сомов) и 2 года (1 миллиард 493,39 миллиона сомов).