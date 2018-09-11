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Экономика

Госдолг Кыргызстана растет. Каждый житель страны должен уже по $705,7

По итогам января-июля 2018 года на каждого кыргызстанца приходится по $705,7 государственного долга. За месяц долговое бремя выросло на $0,7.

По данным Министерства финансов, на 31 июля 2018 года государственный долг составил $4 миллиарда 415,26 миллиона или 300 миллиардов 502,46 миллиона сомов. Из них $3 миллиарда 808,03 миллиона (259 миллиардов 174,27 миллиона сомов) — внешний, $607,23 миллиона (41 миллиард 328,19 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг республики вырос на $4,23 миллиона. Больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 700,51 миллиона. За месяц показатель сократился на $3,18 миллиона.

Внешний долг составляет 86,2 процента всего долга страны.

По данным Нацстаткома, на 1 января 2018 года в Кыргызстане проживает 6 миллионов 256,7 тысячи человек. При этом средняя заработная плата в стране составляет 15 тысяч 665 сомов. Чтобы погасить государственный долг страны, каждый кыргызстанец должен отдать 3,06 средних зарплаты.
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