Растущий доллар вынудил Национальный банк провести интервенцию

Из-за роста курса доллара Национальный банк Кыргызстана провел первую в сентябре интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщил его официальный сайт.

Накануне НБ КР продал $1,5 миллиона с расчетами на дату сделки и $18 миллионов 150 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. За последние полгода это самая крупная интервенция.

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Нацбанк продавал доллары и в середине августа из-за резкого роста его курса. Благодаря этому ситуацию удалось стабилизировать, но с прошлой недели «американец» вновь стал дорожать.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,5-69,65 сома, а продают по 69,8-69,9 сома. Номинальный курс Нацбанка — 69,6412 сома (рост за сутки — на 0,42 процента).