14:50
USD 69.50
EUR 79.10
RUB 1.04
Экономика

Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Участник тендера пожаловался на комиссию

ТОО «Евротранс групп» направило жалобу в Департамент государственных закупок, так как его не удовлетворило решение тендерной комиссии. Об этом сообщает портал госзакупок.

Комиссия отклонила конкурсную заявку ТОО «Евротранс групп», потому что поставщик не соответствует квалификационным требованиям. Уголь не соответствует по техническим характеристикам конкурсной документации, а именно по низшей теплоте сгорания.

Однако у участника тендера имеются протоколы испытаний, подтверждающие качество угля. Эти документы не учли при проведении оценки. ТОО «Евротранс групп» готово поставить топливо за 1,35 миллиарда сомов при объявленной цене 1,4 миллиарда сомов. Прямая экономия составит 70 миллионов сомов.

ОсОО «Рассвет Компани» в технической спецификации в графе «выход летучих веществ» указывает — 50 процентов, а ТОО «Евротранс групп» — 44 процента. «Рассвет Компани» предлагает более взрывоопасный уголь, который может привести к технической аварии.
Ссылка:
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Департамент госзакупок изучит поставку импортного угля на ТЭЦ Бишкека
Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Эксперт хочет сорвать отопительный сезон
Энергетики объяснили, почему покупают уголь для ТЭЦ Бишкека у «Рассвет компани»
Уголь для ТЭЦ Бишкека опять купят через посредников
Какие убытки понесет ОАО «Электрические станции», если купит дешевый уголь
Эксперт предлагает покупать на ТЭЦ не качественный, но дешевый уголь
Уголь на ТЭЦ Бишкека готовы поставлять две посреднические компании
Почему для ТЭЦ Бишкека выгоднее покупать импортный уголь, объяснили энергетики
Уголь для ТЭЦ Бишкека. Объявлен тендер на 1,4 миллиарда сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начал дорожать доллар. Он&nbsp;превысил отметку в&nbsp;69&nbsp;сомов В Кыргызстане начал дорожать доллар. Он превысил отметку в 69 сомов
Три года в&nbsp;ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от&nbsp;членства в&nbsp;союзе Три года в ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства в союзе
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 августа
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 августа
Бизнес
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; открылась новая сберкасса &laquo;Бакай Банка&raquo; На рынке «Дордой» открылась новая сберкасса «Бакай Банка»