Закупка угля для ТЭЦ Бишкека. Участник тендера пожаловался на комиссию

ТОО «Евротранс групп» направило жалобу в Департамент государственных закупок, так как его не удовлетворило решение тендерной комиссии. Об этом сообщает портал госзакупок.

Комиссия отклонила конкурсную заявку ТОО «Евротранс групп», потому что поставщик не соответствует квалификационным требованиям. Уголь не соответствует по техническим характеристикам конкурсной документации, а именно по низшей теплоте сгорания.

Однако у участника тендера имеются протоколы испытаний, подтверждающие качество угля. Эти документы не учли при проведении оценки. ТОО «Евротранс групп» готово поставить топливо за 1,35 миллиарда сомов при объявленной цене 1,4 миллиарда сомов. Прямая экономия составит 70 миллионов сомов.

ОсОО «Рассвет Компани» в технической спецификации в графе «выход летучих веществ» указывает — 50 процентов, а ТОО «Евротранс групп» — 44 процента. «Рассвет Компани» предлагает более взрывоопасный уголь, который может привести к технической аварии.