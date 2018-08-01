Нацбанк отозвал лицензию у микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова

Национальный банк Кыргызстана отозвал свидетельство об учетной регистрации ОсОО МКК «Финанс Кредит Строй» от 20 декабря 2012 года. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

Решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и неисполнения предписаний Национального банка.

По данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО МКК «Финанс Кредит Строй» является Максутова Гульмира Мелибаевна. Учредителем числится Суракматова Гульбара Эмильбековна. Компания прошла перерегистрацию 11 декабря 2015 года. Гульбара Суракматова — сестра единственного кандидата в мэры Бишкека Азиза Суракматова.