В Кыргызстане на счет от борьбы с коррупцией перечислили 129,6 миллиона сомов

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана продолжает пополнять депозитный счет, куда поступают средства от борьбы с коррупцией. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, на прошлой неделе перечислили 20,4 миллиона сомов. В итоге общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией, составила 129,6 миллиона сомов.

Министерство финансов 3 июля 2018 года открыло единый счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству в результате экономических и должностных преступлений.