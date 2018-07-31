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Экономика

В Кыргызстане на счет от борьбы с коррупцией перечислили 129,6 миллиона сомов

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана продолжает пополнять депозитный счет, куда поступают средства от борьбы с коррупцией. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, на прошлой неделе перечислили 20,4 миллиона сомов. В итоге общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией, составила 129,6 миллиона сомов.

Министерство финансов 3 июля 2018 года открыло единый счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству в результате экономических и должностных преступлений.
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