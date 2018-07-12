Минимальный уровень цен на товары из ЕАЭС посчитали барьером

Казахстан посчитал барьером для торговли введение Кыргызстаном минимального контрольного уровня цен. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр экономики Олег Панкратов.

На сайте Евразийской экономической комиссии указано, что состоялось заседание консультативного комитета по функционированию внутренних рынков.

Рассмотрен чувствительный вопрос, касающийся применения Кыргызстаном минимального уровня контрольных цен на отдельные товары, ввозимые из стран ЕАЭС.

«В ЕАЭС создана так называемая белая книга барьеров и изъятий. В нее включены различные препятствия в торговле, которые страны должны убрать. Казахстан посчитал установление минимальных цен барьером и сообщил об этом в ЕЭК. В этом нет ничего страшного. Это нормальная практика. Мы на заседании консультативного комитета сообщили, что это временная мера. К осени мы решим вопрос. Либо контрольный уровень цен будет отменен, либо мы пересмотрим саму меру. Коллеги нашу позицию поддержали, но Казахстан посчитал важным рассмотреть вопрос на заседании совета ЕЭК», — подчеркнул Олег Панкратов.

Напомним, правительство ввело механизм определения минимального уровня контрольных цен для того, чтобы пресечь ввоз неучтенных товаров. Кроме того, такая норма установлена для более точного определения суммы налогов, которую должны платить импортеры.