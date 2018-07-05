Национальный банк оштрафовал обменки на 270 тысяч сомов

Национальный банк оштрафовал два обменных бюро на 270 тысяч сомов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По его данным, по факту осуществления в Оше обменных операций с наличной иностранной валютой без лицензии к административной ответственности привлечен гражданин Кыргызстана с наложением штрафа в 100 тысяч сомов.

За нарушение в сфере банковского законодательства привлечены к административной ответственности с наложением штрафов сотрудник обменного бюро (на 20 тысяч сомов), обменное бюро (на 100 тысяч сомов) и директор микрокредитной компании (на 50 тысяч сомов) в Джалал-Абаде.

Кроме того, за нарушения требований законодательства и неисполнение предписаний Нацбанка приостановлено действие свидетельств об учетной регистрации у микрокредитного агентства «Ишкер» в Таласской и Ошской областях.