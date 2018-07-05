15:13
USD 68.19
EUR 79.39
RUB 1.08
Экономика

В Казахстане открылся Международный финансовый центр «Астана»

Правительство Казахстана официально открыло сегодня в столице Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Об этом сообщили в его пресс-службе.

Ожидается, что центр привлечет международных инвесторов для финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов. МФЦА будет регулироваться законодательством Англии и международным арбитражем, что является прецедентом как для Казахстана, так и для региона.

После подписания меморандума о взаимопонимании между МФЦА и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году банк поддержал введение зеленого финансирования в рамках МФЦА и помог пересмотреть правила обмена для Международной биржи Астаны (МБА). В частности, эти правила будут диктовать условия создания и функционирования МБА, установят фундаментальные принципы рыночных трансакций и правила торгов на бирже.

«Я уверена, что развитие МФЦА поможет создать конкурентный, эффективный и прозрачный финансовый рынок в Казахстане, Центральной Азии и во всем регионе в целом», — подчеркнула управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии Наталья Ханженкова.
Ссылка:
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
ЕБРР готов спонсировать проекты по обеспечению Кыргызстана питьевой водой
Регионы Кыргызстана остаются без питьевой воды из-за слабой реализации проектов
Первая партия новых троллейбусов выехала из России в Кыргызстан
Обвинения чиновников в недоработке. Вице-мэр объяснил, почему не будет судиться
Мусорный полигон Бишкека. В мэрии рассказали, почему он еще не заработал
Еще один ремонт. ОАО «Бишкектеплосеть» получит $11,1 миллиона на новые насосы
Новая свалка в Бишкеке под вопросом. Президента просят взять на контроль
Тендер на строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке проведут в 2018-м
Новый мусорный полигон в Бишкеке. На что потратили деньги ЕБРР
Новый мусорный полигон. Мэрия бойкотирует проект и не хочет объяснять почему
Популярные новости
Дорога Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду. Прощай, туризм! Дорога Балыкчи — Корумду. Прощай, туризм!
А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Андрей Бельянинов предлагает сделать рубль валютой ЕАЭС А вы согласны? Андрей Бельянинов предлагает сделать рубль валютой ЕАЭС
Куда делись деньги, собранные народом для погашения госдолга? Знает Минфин Куда делись деньги, собранные народом для погашения госдолга? Знает Минфин
Предпринимателю облегчили жизнь. В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше можно купить патент онлайн Предпринимателю облегчили жизнь. В Бишкеке и Оше можно купить патент онлайн
Бизнес
Исламский финансовый центр &laquo;Бакай Банка&raquo; предлагает выгодную сделку&nbsp;&mdash; мурабаха Исламский финансовый центр «Бакай Банка» предлагает выгодную сделку — мурабаха
&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; определила первых победителей aкции &laquo;Действуй, побеждай!&raquo; «Гaзпрoмнeфть» определила первых победителей aкции «Действуй, побеждай!»
Выгодные интернет-опции от&nbsp;MegaCom Выгодные интернет-опции от MegaCom
Юбилейный, 10-й турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2018 открывается на&nbsp;Иссык-Куле Юбилейный, 10-й турнир по теннису KARVEN OPEN 2018 открывается на Иссык-Куле