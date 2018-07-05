В Казахстане открылся Международный финансовый центр «Астана»

Правительство Казахстана официально открыло сегодня в столице Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Об этом сообщили в его пресс-службе.

Ожидается, что центр привлечет международных инвесторов для финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов. МФЦА будет регулироваться законодательством Англии и международным арбитражем, что является прецедентом как для Казахстана, так и для региона.

После подписания меморандума о взаимопонимании между МФЦА и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году банк поддержал введение зеленого финансирования в рамках МФЦА и помог пересмотреть правила обмена для Международной биржи Астаны (МБА). В частности, эти правила будут диктовать условия создания и функционирования МБА, установят фундаментальные принципы рыночных трансакций и правила торгов на бирже.

«Я уверена, что развитие МФЦА поможет создать конкурентный, эффективный и прозрачный финансовый рынок в Казахстане, Центральной Азии и во всем регионе в целом», — подчеркнула управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии Наталья Ханженкова.