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Экономика

В Нацбанке объяснили введение режима временной администрации в комбанке

Официальный представитель Национального банка Аида Карабаева объяснила ИА «24.kg», почему ввели режим временной администрации в Евразийском сберегательном банке.

По ее словам, такое требование установлено в законодательстве. Если коммерческий банк не выполняет каких-либо требований, то Нацбанк должен реагировать на это.

Нацбанк ужесточил требования к минимальному уставному капиталу банков. С 1 июля 2018 года он должен составлять 600 миллионов сомов.

«Поскольку требование о минимальном размере уставного капитала Евразийский сберегательный банк долгое время не выполнял, ввели режим временной администрации. В случае с ЕСБ продолжаются судебные разбирательства. Но это не означает, что банк закроют. Полгода администратор будет изучать, какие возможности у банка, есть ли перспективы, какова сохранность активов. Временный администратор получает функции правления и совета директоров, акционеров. Он единственное уполномоченное лицо, которое выступает от имени банка. Сейчас он должен посмотреть реальную ситуацию в банке, оценить финансовое состояние», — рассказала Аида Карабаева.

Для клиентов ЕСБ ничего не изменится. Они не пострадают, потому что активов у банка достаточно, чтобы исполнять свои обязательства. Банк работает в обычном режиме.

ОАО «Евразийский сберегательный банк» — бывший КыргызКредитБанк. Его переименовали в апреле 2016 года. Режим консервации в ККБ действовал с 31 января 2011 года в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его акционеров и должностных лиц. Деятельность финансово-кредитного учреждения связывали с Максимом Бакиевым, сыном экс-президента Курманбека Бакиева.

После произошла смена акционеров, и Генеральная прокуратура подтвердила отсутствие каких-либо обвинений в отношении новых акционеров КыргызКредитБанка.
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