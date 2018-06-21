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Экономика

Национальный банк увеличит долю золота в резервах до 50 процентов

Национальный банк Кыргызстана намерен увеличить долю золота в валовых международных резервах с 16 до 50 процентов. Об этом заявил в интервью изданию Bloomberg председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

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По его словам, это то, что может сделать Нацбанк в попытке защитить себя от волатильности валют в Китае и России. У Кыргызстана хорошие возможности для наращивания запасов, потому что драгоценный металл добывают в стране, и он является крупнейшим источником экспорта.

«Правила игры меняются. Не важно, какие валюты у нас есть в наших резервах — доллары, юани или рубли. Они все делают нас уязвимыми. С 2014 года у центрального банка была политика скупки как можно большего количества золота в стране. Сегодняшние запасы позволяют республике легко его продать и превратить в валюту, которая нужна. Учитывая, что мы добываем много золота, сам Бог велел, чтобы мы весомую часть своих резервов держали в нем», — подчеркнул Толкунбек Абдыгулов.
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