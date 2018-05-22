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Экономика

Потому что в прессе написали. ОсОО «Альянс Алтын» выставлен штраф в $500 тысяч

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования и Экогосинспекция выставили штраф в размере $500 тысяч золотодобывающей компании «Альянс Алтын». Об этом на выездном заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу сообщил директор ОсОО Михаил Шубин.

По его словам, штраф выставлен за пятимесячную задержку строительства. Ввести объекты в эксплуатацию по соглашению должны 1 марта 2019 года. Пока есть время наверстать упущенное.

«Сегодня настрой компании таков, чтобы в сроки уложиться. Мы рассчитываем на активность подрядчиков, с которыми заключен договор», — сказал Михаил Шубин.

Задержку он объясняет тем, что немало времени заняла подготовка документации и подвели погодные условия. Месторождение Джеруй расположено на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря, и местами здесь еще лежит снег.

Сейчас начато строительство объектов инфраструктуры. Дороги, склада сильнодействующих и ядовитых веществ, вахтового поселка перерабатывающего комплекса, подстанции для линии электропередачи, заправочного комплекса и склада ГСМ. Отремонтированы корпусы, построенные еще в советское время.

Депутат парламента Кожобек Рыспаев обратился с вопросом, почему компанию решили штрафовать, не обратившись с проблемой к председателю ГКПЭН Уланбеку Рыскулову.

«В прессе появилась информация, что они ничего до сих пор не сделали, поэтому мы предложили их оштрафовать», — ответил Уланбек Рыскулов.

Пока вопрос о штрафовании не решен. Депутаты решили признать предложение штрафовать компанию необоснованным.

ОсОО «Альянс Алтын» разрабатывает месторождение с 2015 года. На сегодня компания затратила на строительство объектов на месторождении порядка $30 миллионов.

Компания заключила кредитное соглашение с российским ВТБ Банком на $180 миллионов.

Компания в 2015 году выиграла тендер на разработку месторождения, которое властями было оценено в $100 тысяч. Добыча золотосодержащей руды начнется вместе с завершением строительства объектов на месторождении. По плану 1 марта 2019 года.
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