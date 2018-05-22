Цены на ГСМ в Кыргызстане могут вырасти на 5-10 процентов

В течение ближайшего месяца ожидается рост розничных цен в пределах 5-10 процентов в зависимости от вида топлива. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

По их данным, с начала года в республику импортировано 325,8 тысячи тонн нефтепродуктов. В том числе 160,6 тысячи тонн бензина и 165,2 тысячи тонн дизтоплива.

В среднем бензин в стране подорожал на 0,75 сома (1,9 процента), дизельное топливо — на 2 сома (5 процентов).

«Основная причина роста стоимости топлива — наблюдаемое с начала года повышение оптово-отпускных цен на российских НПЗ, которое ускорилось в середине мая. Если с января по апрель рост цен на российском рынке составлял в среднем около 6 процентов, то только в мае они подскочили на 10 процентов», — отметили в АНК.

Это связано с воздействием ряда факторов, главный из которых — рост мировых цен на нефть, продолжающийся шестую неделю подряд. Только в мае цены выросли на 9–10 процентов.

«С учитом обстоятельств повышение розничных цен на ГСМ в Кыргызстане неизбежно. Нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения их резких изменений», — заключили в АНК.