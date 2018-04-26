12:42
USD 68.57
EUR 83.67
RUB 1.11
Экономика

Увеличение предельного соотношения госдолга к ВВП не должно вызывать опасений

«Увеличение предельно допустимого соотношения госдолга к ВВП не должно вызывать опасения», — заявил сегодня начальник управления макроэкономической политики Министерства экономики Насирдин Шамшиев.

Читайте по теме
Долгов будет больше. Порог соотношения госдолга к ВВП увеличат

По его словам, сейчас правительство предлагает увеличить предельно допустимое соотношение госдолга к ВВП до 70 процентов. Это вызывает некоторые опасения, тем более что по договору о ЕАЭС госдолг не должен превышать 50 процентов ВВП.

«Бюджет Кыргызстана растет быстрее ВВП. Поэтому большой нагрузки из-за увеличения соотношения долга к ВВП не будет. Это не должно вызывать опасений. Кыргызстан обязательства по обслуживанию госдолга выполняет», — заключил Насирдин Шамшиев.
Ссылка:
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан относится к группе стран с умеренным уровнем госдолга
АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2018 году на уровне 3,5 процента
Госдолг Кыргызстана. На каждом жителе страны по $703
Азиатский банк развития и дальше будет поддерживать Кыргызстан
Подписан контракт на вторую фазу модернизации Токтогульской ГЭС
Грант на политические реформы в $12 миллионов получит Кыргызстан
АБР выделит Кыргызстану $25 миллионов на улучшение инвестиционного климата
АБР выделит Кыргызстану грант в $30 миллионов на профтехобразование
Дорога Бишкек — Кара-Балта: из проекта исключили участок дороги в 7 километров
Новые стандарты в образовании. Написать легче, чем внедрить
Популярные новости
Centerra назвала заявление о&nbsp;покупке рудника &laquo;Кумтор&raquo; рыночными спекуляциями Centerra назвала заявление о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями
За&nbsp;пять лет доля КНР во&nbsp;внешнем долге Кыргызстана выросла с&nbsp;2&nbsp;до&nbsp;44&nbsp;процентов За пять лет доля КНР во внешнем долге Кыргызстана выросла с 2 до 44 процентов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля
Chaarat Gold Holdings предложила &laquo;Центерре&raquo; продать рудник &laquo;Кумтор&raquo; Chaarat Gold Holdings предложила «Центерре» продать рудник «Кумтор»
Бизнес
В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам
Кыргызтелеком: Снижение цены на&nbsp;Интернет сэкономит около $1&nbsp;миллиона в&nbsp;год Кыргызтелеком: Снижение цены на Интернет сэкономит около $1 миллиона в год
Toyota поддержит олимпийскую сборную Кыргызстана Toyota поддержит олимпийскую сборную Кыргызстана
Стань лицом бренда Мобильного оператора&nbsp;О! и&nbsp;выиграй Galaxy&nbsp;S9! Стань лицом бренда Мобильного оператора О! и выиграй Galaxy S9!