Увеличение предельного соотношения госдолга к ВВП не должно вызывать опасений

«Увеличение предельно допустимого соотношения госдолга к ВВП не должно вызывать опасения», — заявил сегодня начальник управления макроэкономической политики Министерства экономики Насирдин Шамшиев.

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По его словам, сейчас правительство предлагает увеличить предельно допустимое соотношение госдолга к ВВП до 70 процентов. Это вызывает некоторые опасения, тем более что по договору о ЕАЭС госдолг не должен превышать 50 процентов ВВП.

«Бюджет Кыргызстана растет быстрее ВВП. Поэтому большой нагрузки из-за увеличения соотношения долга к ВВП не будет. Это не должно вызывать опасений. Кыргызстан обязательства по обслуживанию госдолга выполняет», — заключил Насирдин Шамшиев.