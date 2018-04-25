16:52
USD 68.47
EUR 83.55
RUB 1.11
Экономика

Стоимость покупки интернет-трафика снижена в 3,5 раза

Стоимость покупки интернет-трафика снижена в 3,5 раза за счет тендера и международных участников. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызтелеком».

Отмечается, что правление и совет директоров компании провели тендер на поставку интернет-трафика. Участие в нем приняли 14 компаний из пяти стран, в том числе пять из России, а также из Казахстана, Китая, Германии и местные операторы связи.

По итогам конкурса стоимость покупки интернет-трафика снизилась в 3,5 раза, вместе с тем увеличен объем закупаемого трафика — с 20 до 50 Гбит/с.

«Для бесперебойного и гарантированного предоставления услуг и минимизации зависимости от одного поставщика заключены рамочные контракты с пятью участниками конкурса. Это позволит в экстренных ситуациях оперативно переключаться к другим поставщикам и реагировать на возникающие внешние изменения», — говорится в сообщении.

Сейчас ОАО «Кыргызтелеком» планирует по такой же модели провести открытый тендер для заключения договоров на поставку интернет-трафика в достаточном для компании объеме по альтернативному направлению через Китай.
Ссылка:
просмотров: 347
Версия для печати
Популярные новости
Centerra назвала заявление о&nbsp;покупке рудника &laquo;Кумтор&raquo; рыночными спекуляциями Centerra назвала заявление о покупке рудника «Кумтор» рыночными спекуляциями
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 апреля
За&nbsp;пять лет доля КНР во&nbsp;внешнем долге Кыргызстана выросла с&nbsp;2&nbsp;до&nbsp;44&nbsp;процентов За пять лет доля КНР во внешнем долге Кыргызстана выросла с 2 до 44 процентов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля
Бизнес
Стань лицом бренда Мобильного оператора&nbsp;О! и&nbsp;выиграй Galaxy&nbsp;S9! Стань лицом бренда Мобильного оператора О! и выиграй Galaxy S9!
Илья Тяпкин установил рекорд в&nbsp;полумарафоне BAKAI BANK JAZ DEMI-2018 Илья Тяпкин установил рекорд в полумарафоне BAKAI BANK JAZ DEMI-2018
Сотрудники MegaCom собрали более 30&nbsp;литров крови Сотрудники MegaCom собрали более 30 литров крови
Кому нужны деньги Федерации профсоюзов Кому нужны деньги Федерации профсоюзов