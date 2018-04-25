Стоимость покупки интернет-трафика снижена в 3,5 раза за счет тендера и международных участников. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызтелеком».

Отмечается, что правление и совет директоров компании провели тендер на поставку интернет-трафика. Участие в нем приняли 14 компаний из пяти стран, в том числе пять из России, а также из Казахстана, Китая, Германии и местные операторы связи.

По итогам конкурса стоимость покупки интернет-трафика снизилась в 3,5 раза, вместе с тем увеличен объем закупаемого трафика — с 20 до 50 Гбит/с.

«Для бесперебойного и гарантированного предоставления услуг и минимизации зависимости от одного поставщика заключены рамочные контракты с пятью участниками конкурса. Это позволит в экстренных ситуациях оперативно переключаться к другим поставщикам и реагировать на возникающие внешние изменения», — говорится в сообщении.

Сейчас ОАО «Кыргызтелеком» планирует по такой же модели провести открытый тендер для заключения договоров на поставку интернет-трафика в достаточном для компании объеме по альтернативному направлению через Китай.