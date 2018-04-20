Долгов будет больше. Порог соотношения госдолга к ВВП увеличат

Правительство Кыргызстана вносит изменения в Бюджетный кодекс, чтобы увеличить предельно допустимое соотношение госдолга к ВВП. Об этом сообщил начальник Управления международного сотрудничества Министерства финансов Бакыт Сыдыков.

По его словам, сейчас поправки на рассмотрении в Жогорку Кенеше. Ими предлагается установить новые бюджетные правила. Так, например, дефицит казны не может быть выше 3 процентов ВВП.

Минфин предлагает установить, что госдолг не может быть выше 70 процентов ВВП.

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Ранее законом установили предельное значение госдолга в ВВП на уровне 60 процентов. С 2017 года Кыргызстан отказался от формулировки, что уровень госдолга не может превышать 60 процентов ВВП. В стране ввели Бюджетный кодекс, в котором прописали формулу допустимого значения долга. Тогда министр финансов Адылбек Касымалиев утверждал, что Кыргызстан может взять в долг еще около $500 миллионов. Сейчас же предел госдолга предлагают повысить еще на 10 процентов.

Напомним, что на 28 февраля госдолг составил $4,4 миллиарда. Из них $3 миллиарда 885 миллионов — внешний долг страны.