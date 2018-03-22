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Экономика

Кыргызская железная дорога закупила новую технику

Кыргызская железная дорога модернизирует и обновляет технику путевого хозяйства. Сегодня ее ввели в эксплуатацию.

Как отметили в «Кыргыз темир жолу», в 2017 году закупили 15 единиц техники: тракторы, погрузчики и экскаваторы.

«Технику приобрели за собственные средства. Обновление парка является значительным шагом в решении вопроса модернизации и обновления путевой инфраструктуры. На данный момент это является приоритетом для развития всего предприятия», — отметили в КТЖ.

По словам представителей госпредприятия, ранее уже приобрели шесть магистральных тепловозов и 150 полувагонов для южного отделения КТЖ. Следующим шагом модернизации станет приобретение грузовых вагонов за счет кредита Российско-Кыргызского фонда развития.
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