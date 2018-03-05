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Экономика

Суд услышал Нацбанк. Не работающий 12 лет банк ликвидируют

Решением межрайонного суда города Бишкека ОАО «Ак Банк» признано неплатежеспособным. В отношении банка начата процедура принудительной ликвидации, сообщил сайт Национального банка Кыргызстана.

Напомним, постановлением правления НБ КР от 26 сентября 2005 года в ОАО «Ак Банк» введена консервация. 31 октября 2005 года у комбанка отозвали лицензию.

ОАО «Ак Банк» не осуществляло банковскую деятельность с 31 октября 2005 года.

В июне 2017 года в ОАО ввели специальный режим временной администрации. Нацбанк дважды инициировал процесс о ликвидации банка, но суд отказывал в удовлетворении требований. В итоге «Ак Банк», у которого давно отозвана лицензия, существовал только на бумаге.

В феврале 2018 года решением межрайонного суда Бишкека «Ак Банк» признали неплатежеспособным, и началась процедура принудительной ликвидации. Ликвидатором назначена Каныш Шаршекеева. 
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