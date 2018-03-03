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Экономика

Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Кыргызстана

Россельхознадзор не исключил возможность введения запрета поставки сухого молока со всех предприятий Кыргызстана. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его данным, Россельхознадзор может запретить поставки в связи с тем, что через Кыргызстан может ввозиться белорусская продукция. Доказательством нелегальных поставок белорусской молочной продукции является факт поступления крупной партии сухого молока с территории КР.

«2 марта 2018 года инспекторы управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы пресекли незаконный ввоз более 40 тонн сухого молока из Кыргызстана. Три грузовых автомобиля прибыли с сухим молоком предприятия «Ак-Сут» и предназначались ООО «Белруспродукт» (Москва)», — сообщило ведомство.

Груз перевозился с нарушением требований законодательства Таможенного союза в части маркировки. На части груза она отсутствовала, часть — имела явные признаки перемаркировки.

Пробы сухого молока направлены в лабораторию Россельхознадзора для исследований.

«Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Кыргызстана в Россию с нарушением российского законодательства Россельхознадзор 5 марта проведет совещание с целью рассмотрения возможности введения ограничений на поставки сухого молока предприятий Кыргызстана», — сообщила пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

«Отсутствие прослеживаемости поставок молочной продукции из Беларуси дает возможность ввоза на территорию России некачественной продукции по заниженным ценам, что разрушает российский рынок», — подчеркнула она.

Как сообщалось, из-за неоднократных нарушений Россельхознадзор планирует запретить поставки молока и сливок из Беларуси с 6 марта.
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