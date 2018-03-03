Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Кыргызстана

Россельхознадзор не исключил возможность введения запрета поставки сухого молока со всех предприятий Кыргызстана. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его данным, Россельхознадзор может запретить поставки в связи с тем, что через Кыргызстан может ввозиться белорусская продукция. Доказательством нелегальных поставок белорусской молочной продукции является факт поступления крупной партии сухого молока с территории КР.

«2 марта 2018 года инспекторы управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы пресекли незаконный ввоз более 40 тонн сухого молока из Кыргызстана. Три грузовых автомобиля прибыли с сухим молоком предприятия «Ак-Сут» и предназначались ООО «Белруспродукт» (Москва)», — сообщило ведомство.

Груз перевозился с нарушением требований законодательства Таможенного союза в части маркировки. На части груза она отсутствовала, часть — имела явные признаки перемаркировки.

Пробы сухого молока направлены в лабораторию Россельхознадзора для исследований.

«Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Кыргызстана в Россию с нарушением российского законодательства Россельхознадзор 5 марта проведет совещание с целью рассмотрения возможности введения ограничений на поставки сухого молока предприятий Кыргызстана», — сообщила пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

«Отсутствие прослеживаемости поставок молочной продукции из Беларуси дает возможность ввоза на территорию России некачественной продукции по заниженным ценам, что разрушает российский рынок», — подчеркнула она.

Как сообщалось, из-за неоднократных нарушений Россельхознадзор планирует запретить поставки молока и сливок из Беларуси с 6 марта.