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Экономика

В Кыргызстане запретили пополнять электронные кошельки с баланса телефонов

Национальный банк Кыргызстана внес поправки в положение об электронных деньгах, запретив пополнять электронные кошельки с баланса сотового телефона. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечено, что постановлением правления Нацбанка утверждены изменения и дополнения в положение об электронных деньгах. Поправки предусматривают уточнение порядка пополнения электронного кошелька и минимизацию рисков при выпуске, учете и хранении электронных денег.

Не допускается пополнение электронного кошелька с лицевого счета абонента (пользователя) поставщика товаров и услуг, в том числе путем возврата аванса за товары и услуги с зачислением возвращаемого аванса на электронный кошелек.

Деятельность, связанная с электронными кошельками, не запрещается, но устанавливаются способы их пополнения. Делать это можно перечислением с банковского счета, переводом с идентифицированного электронного кошелька, денежным переводом без открытия банковского счета через системы платежей, прошедшие регистрацию в Нацбанке, внесением наличных денежных средств в автоматизированный терминал самообслуживания (cash-in), в кассу банка-эмитента или агенту коммерческого банка и(или) платежной организации.

Постановление правления Нацбанка вступает в силу по истечении пятнадцати календарных дней со дня его опубликования на официальном сайте регулятора.

«Обращаем внимание, что все действующие электронные кошельки будут доступны для пользователей. До дня вступления в силу постановления правления Национального банка операторам мобильной связи необходимо провести соответствующую работу с абонентами — держателями электронных кошельков в части их остатков на лицевых счетах (балансах), предназначенных для пополнения своих электронных кошельков и(или) совершения платежей в пользу других поставщиков товаров и услуг», — прокомментировали в Нацбанке.
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