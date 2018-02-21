МДС призвал облегчить налоговые нагрузки для инвесторов в Кыргызстане

В Кыргызстане инвесторы загружены налогами. Об этом на коллегии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования заявил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, налоговые платежи составляют 17,9 процента от выручки горнодобывающих компаний.

Если сравнить это с горнопромышленными странами, например, с Казахстаном и Монголией, то у них налоговая нагрузка 15 процентов. Мы по максимуму нагрузили отрасль и требуем, чтобы они работали и развивались. Аскар Сыдыков

Он также отметил неправильное отношение к инвесторам. «Некоторые государственные органы спрашивают, что может дать инвестор, кроме налогов. А что они должны? То, что они платят налоги, это уже вклад в бюджет. Кроме этого, постоянные изменения налоговой политики, уголовные дела — все это только отпугивает инвесторов. Сейчас в отношении одной компании три уголовных дела», — сообщил Аскар Сыдыков.

По данным Госпромэнерго, в данное время действуют 2 тысячи 537 лизенций на месторождения. В 2017 году объявлены аукционы на право пользования недрами по 34 объектам, только по 14 аукцион состоялся.