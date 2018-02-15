Нацбанк Кыргызстана отреагировал на падающий доллар и провел интервенцию

Национальный банк Кыргызстана отреагировал на резко падающий курс доллара первой в феврале интервенцией. Об этом сообщил его сайт.

Накануне НБ КР скупал доллары на валютном рынке. Всего куплено $5,5 миллиона с расчетами на дату, отличную от даты сделки.

Это третья интервенция Нацбанка с начала года. Дважды он покупал доллары ($20 миллионов 550 тысяч) и один раз продал $5,4 миллиона. Таким образом, чистая покупка долларов с начала года составила $15 миллионов 150 тысяч.

Интервенция результатов пока не дала. Доллар находится на прежних позициях. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают «американца» по 67,9-68,1 сома, а продают по 68,2-68,4. Номинальный курс установлен в 68,2191 сома (падение за сутки — 0,3 процента).