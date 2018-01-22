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Экономика

Кыргызстан назвали страной с низкой кредитоспособностью

Кыргызстан назвали страной с низким уровнем кредитоспособности и качеством кредитного климата. Рейтинговое агентство RAEX оставило суверенный рейтинг правительства Кыргызстана на уровне B, а рейтинг кредитного климата — на уровне B-, говорится на официальном сайте компании.

Отмечено, что развитие Кыргызстана продолжают сдерживать относительно высокий уровень госдолга, несоответствие между целевыми и фактическими значениями фискальных и монетарных индикаторов, а также низкий уровень экономического и институционального развития страны.

Банковский сектор республики остается уязвимым. Однако повышение его рентабельности и продолжающиеся реформы оказали заметное положительное влияние на оценку.

«С другой стороны, плавное восстановление экономики крупнейших торговых партнеров из стран СНГ, выразившееся в росте денежных переводов мигрантов и показателей внешней торговли, способствовало росту производства. Но устойчивое увеличение реального ВВП будет по-прежнему зависеть от объемов добычи золота на крупнейших месторождениях страны и динамики реализации ключевых инфраструктурных проектов. Мы ожидаем, что устойчивое снижение уровня долларизации, ослабление денежно-кредитной политики и низкая инфляционная среда приведут к дальнейшему увеличению экономической активности», — говорится в сообщении.

Присвоенный Кыргызстану суверенный рейтинг говорит, что способность выполнять обязательства в долгосрочной перспективе является умеренно низкой. При этом уровень кредитного риска по обязательствам остается умеренно высоким.

Рейтинг кредитного климата характеризуется умеренно высоким риском.
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