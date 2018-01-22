Кыргызстан назвали страной с низкой кредитоспособностью

Кыргызстан назвали страной с низким уровнем кредитоспособности и качеством кредитного климата. Рейтинговое агентство RAEX оставило суверенный рейтинг правительства Кыргызстана на уровне B, а рейтинг кредитного климата — на уровне B-, говорится на официальном сайте компании.
Отмечено, что развитие Кыргызстана продолжают сдерживать относительно высокий уровень госдолга, несоответствие между целевыми и фактическими значениями фискальных и монетарных индикаторов, а также низкий уровень экономического и институционального развития страны.
Банковский сектор республики остается уязвимым. Однако повышение его рентабельности и продолжающиеся реформы оказали заметное положительное влияние на оценку.
Присвоенный Кыргызстану суверенный рейтинг говорит, что способность выполнять обязательства в долгосрочной перспективе является умеренно низкой. При этом уровень кредитного риска по обязательствам остается умеренно высоким.
Рейтинг кредитного климата характеризуется умеренно высоким риском.