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Экономика

Госстрой считает, что в закон нужно ввести понятие «поэтапное строительство»

«Необходимо на законодательном уровне внедрить понятие поэтапного строительства», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша заместитель председателя Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Алмазбек Абдыкаров.

По его словам, после отмены временного положения о параллельном проектировании в ноябре 2016 года в Госстрой поступало много обращений от Госкомпромэнерго, МЧС и «Газпрома». Они просили возобновить возможность параллельного проектирования и предусмотреть поэтапное строительство.

«Мы пришли к мнению о необходимости на законодательном уровне внедрить понятие поэтапного строительства. Это нужно в первую очередь для МЧС. Например, им надо проводить берегоукрепительные работы. Но сейчас по закону они должны сначала документы сделать, проект разработать. А времени у них мало. Поэтому им нужна возможность параллельного проектирования и строительства», — подчеркнул Алмазбек Абдыкаров.
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