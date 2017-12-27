Сколько Кыргызстан заработает на экспорте электроэнергии в Узбекистан

Глава Национального энергохолдинга Кыргызстана Айбек Калиев рассказал сегодня на пресс-конференции об экспорте электроэнергии в Узбекистан.

По его словам, в целях эффективного использования Токтогульского водохранилища в 2018 году заключен договор на поставку электричества в Узбекистан. Экспорт начался 20 декабря. До марта планируется продать 550 миллионов киловатт-часов. Стоимость одного киловатт-часа по договору составляет 2,4 цента.

Если Кыргызстан поставит весь объем по названной цене, удастся заработать $13,2 миллиона.

«Полученные деньги потратим в основном на ремонт оборудования. При объеме поставок будем исходить из водноэнергетического баланса в Кыргызстане. У нас нет цели продать весь обговоренный объем. Мы будем продавать образовавшиеся излишки», — отметил Айбек Калиев.