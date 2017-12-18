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Экономика

Кыргызстан обсудил с Китаем строительство газопровода

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования обсудил строительство газопровода Кыргызстан — Китай с SINO-Pipeline International Company Limited.

Стоимость проекта составляет $1,2 миллиарда. Его планируется начать в конце 2019 года. Срок реализации — 3 года.

Проектом предусмотрено строительство четвертой нитки магистрального газопровода для транспортировки туркменского газа через территорию Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в КНР. Протяженность на территории КР составляет около 215 километров.
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