Самый большой промышленный рост среди стран ЕАЭС отмечен в Кыргызстане

Среди стран Евразийского экономического союза наибольший рост промышленного производства за десять месяцев 2017 года отмечен в Кыргызстане — 13,7 процента. Об этом сообщила член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая.

По ее словам, благодаря интеграционным эффектам Армения и Кыргызстан уже показывают рост ВВП примерно в 5 процентов. Это значительно выше, чем в других странах ЕАЭС. По некоторым же показателям две страны оказываются далеко впереди.

По росту промышленного производства на первом месте Кыргызстан, на втором — Армения.

Например, за десять месяцев 2017 года объем строительства в Армении вырос на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Экономические успехи стран союза говорят о том, что мы делаем правильное дело, углубляя интеграцию», — заключила Татьяна Валовая.