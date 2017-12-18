19:30
+7
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Экономика

Самый большой промышленный рост среди стран ЕАЭС отмечен в Кыргызстане

Среди стран Евразийского экономического союза наибольший рост промышленного производства за десять месяцев 2017 года отмечен в Кыргызстане — 13,7 процента. Об этом сообщила член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая.

По ее словам, благодаря интеграционным эффектам Армения и Кыргызстан уже показывают рост ВВП примерно в 5 процентов. Это значительно выше, чем в других странах ЕАЭС. По некоторым же показателям две страны оказываются далеко впереди.

По росту промышленного производства на первом месте Кыргызстан, на втором — Армения.

Например, за десять месяцев 2017 года объем строительства в Армении вырос на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Экономические успехи стран союза говорят о том, что мы делаем правильное дело, углубляя интеграцию», — заключила Татьяна Валовая.
Ссылка:
просмотров: 4107
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан не откроет свободный ввоз автомобилей из ЕАЭС
Олег Панкратов: Все проблемы между странами ЕАЭС может решить «цифра»
Чего ждать ЕАЭС от председательства в союзе России
АБР выделит Кыргызстану $25 миллионов на улучшение инвестиционного климата
МВФ оставил в силе прогноз по росту ВВП Кыргызстана
Кыргызстан получит транш от МВФ в $26,9 миллиона
Для крупных инвесторов Кыргызстан вводит налоговые льготы
Темира Сариева беспокоит, что между странами ЕАЭС нет доверия
Дата применения трехстороннего контроля на внешних границах ЕАЭС неизвестна
Сертификаты лабораторий Кыргызстана действительны на всей территории ЕАЭС
Популярные новости
Если повысить тариф на&nbsp;электричество вдвое, он&nbsp;останется самым низким в&nbsp;мире Если повысить тариф на электричество вдвое, он останется самым низким в мире
Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на&nbsp;20-40 процентов Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на 20-40 процентов
Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и&nbsp;белорусские компании Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и белорусские компании
Кыргызстан получит транш от&nbsp;МВФ в&nbsp;$26,9 миллиона Кыргызстан получит транш от МВФ в $26,9 миллиона
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store