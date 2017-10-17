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Экономика

В Кыргызстане будут давать кредиты для внедрения принципов ХАССП на предприятиях

В Кыргызстане будут давать кредиты бизнесу для внедрения на их производствах международных стандартов качества продукции на принципах ХАССП. Соответствующий проект утвердило правительство, сообщается на сайте Министерства экономики.

Отмечается, что такую меру планируется внедрить для повышения качества и безопасности выпускаемой продукции. При этом кредиты будут доступны для предпринимателей, занятых в пищевой промышленности, а также занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции.

Планируется, что предприниматели смогут получать кредиты на сумму от одного до 30 миллионов сомов сроком на пять лет под шесть процентов годовых.

При этом обязательно наличие собственного вклада заемщика в размере не менее 20 процентов от общей суммы проекта. Будет предоставляться отсрочка до года по выплате основной суммы долга. Срок внедрения международных стандартов качества, в том числе системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП, для субъектов предпринимательства должен будет составлять не более двух лет с даты получения кредита.

Напомним, с 10 октября по решению правительства льготные кредиты на сумму до 250 миллионов сомов на пять лет под 10 процентов годовых могут получить владельцы экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий.
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