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Экономика

«Русская платина» Мусы Бажаева отложила запуск месторождения Джеруй на два года

«Русская платина» отложила запуск месторождения Джеруй на два года. Об этом сообщают российские СМИ.

Структура «Русской платины» Мусы Бажаева — «Восток-геолдобыча» — выиграла конкурс на право разработки второго в стране месторождения золота — Джеруя. По условиям лицензии уже в этом году на месторождении в половину проектной мощности должна была заработать золотоизвлекательная фабрика. Но «Русская платина» пока только начинает подготовку к работам.

За просрочку предусмотрен штраф в $100 тысяч за каждый месяц.

Как пояснил представитель компании «Русская платина», соглашение предусматривало возможность отсрочки начала строительства. По его словам, задержки возникли из-за проблем с инфраструктурой. Технический проект разработки согласован с правительством Кыргызстана 28 августа. С этого момента у компании есть 18 месяцев на начало карьерной добычи и строительство золотоизвлекательной фабрики.

Как рассказал ИА «24.kg» глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов, о проблемах «Русской платины» он слышит впервые.

«Ведутся работы. Все вопросы решены. В соглашении четко оговорены условия в случае невыполнения сроков. Если они будут нарушены, наложим штраф», — отметил он.

Производить на месторождении Джеруй планируется 120–200 тысяч унций золота в год, после перехода на подземную добычу — 50-100 тысяч унций.
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