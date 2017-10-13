«Русская платина» Мусы Бажаева отложила запуск месторождения Джеруй на два года

«Русская платина» отложила запуск месторождения Джеруй на два года. Об этом сообщают российские СМИ.

Структура «Русской платины» Мусы Бажаева — «Восток-геолдобыча» — выиграла конкурс на право разработки второго в стране месторождения золота — Джеруя. По условиям лицензии уже в этом году на месторождении в половину проектной мощности должна была заработать золотоизвлекательная фабрика. Но «Русская платина» пока только начинает подготовку к работам.

За просрочку предусмотрен штраф в $100 тысяч за каждый месяц.

Как пояснил представитель компании «Русская платина», соглашение предусматривало возможность отсрочки начала строительства. По его словам, задержки возникли из-за проблем с инфраструктурой. Технический проект разработки согласован с правительством Кыргызстана 28 августа. С этого момента у компании есть 18 месяцев на начало карьерной добычи и строительство золотоизвлекательной фабрики.

Как рассказал ИА «24.kg» глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов, о проблемах «Русской платины» он слышит впервые.

«Ведутся работы. Все вопросы решены. В соглашении четко оговорены условия в случае невыполнения сроков. Если они будут нарушены, наложим штраф», — отметил он.

Производить на месторождении Джеруй планируется 120–200 тысяч унций золота в год, после перехода на подземную добычу — 50-100 тысяч унций.