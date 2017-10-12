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Экономика

Бизнес не хочет, чтобы политические проблемы отражались на экономике

 «Мы не хотим, чтобы какие-то политические проблемы отражались на экономике», – сообщила сегодня на пресс-конференции президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

«Экономика – это отдельно. Условия договоров должны исполняться, а правительства, особенно стран-членов ЕАЭС, максимально способствовать выполнению предпринимателями обязательств», – сказала она.

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«Мы просим наше правительство максимально ускорить переговоры, чтобы задержка грузов не стала сильной. Из-за этой задержки срываются договорные отношения. Груз из Казахстана пропускают в Кыргызстан, проблема в том, что машины эти потом не выпускают из Кыргызстана. Поэтому казахские перевозчики выражают сомнения: «Мы-то привезем груз, а если останемся?» Это же потери. Сейчас идут переговоры между кыргызскими и казахскими предпринимателями, какие-то вопросы решают. Но те грузы, которые вышли из России, остановить на полдороге нельзя, они по-любому подойдут к границе», – отметила Гульнара Ускенбаева.

Пока ущерб предпринимателей не известен.

«По оценочным данным, один день простоя фуры оценивается транспортными компаниями в $100. Это тот прямой ущерб, который виден. Но есть еще зарплата водителя. Есть такие потери, которые особо не посчитаешь. Хорошо, если отсрочка будет 1-2 дня, а если дольше? Будут применяться санкции. Тем более банки не перестанут начислять нам проценты за оформленные ранее кредиты», – пояснила Гульнара Ускенбаева.

Напомним, в последние сутки на пунктах пропуска на кыргызско-казахской границе наблюдалось большое скопление машин и граждан. После просьбы премьер-министра КР Сапара Исакова разрешить проблему президент Казахстана поручил правительству своей страны решить образовавшиеся вопросы.

По данным Государственной погранслужбы Кыргызстана, вчера, 11 сентября, с 23.00 казахстанская сторона ускорила процедуру пропуска граждан, в результате чего в течение полутора часов все были пропущены. Однако 12 октября с 8.00 казахская сторона значительно замедлила процедуру прохождения пограничного контроля.
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