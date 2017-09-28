Chaarat Gold отметила улучшение инвестиционного климата в Кыргызстане

Компания по разведке и разработке месторождений золота Chaarat Gold планирует ускорить работы на участке Тулькубаш месторождения Чаарат на фоне улучшения инвестиционного климата в Кыргызстане. Об этом сообщило издание Proactiveinvestors.co.uk.

«Недавно подписанное правительством Кыргызстана и Chaarat лицензионное соглашение об утверждении плана на первый и второй этапы реализации проекта «Чаарат», а также успешное разрешение долговременного конфликта между правительством Кыргызстана и компанией Centerra в отношении рудника «Кумтор» продемонстрировали улучшение климата для горнодобывающих компаний в стране», — отметил председатель совета директоров компании Chaarat Gold Holdings Мартин Андерссон.

Он добавил, что впечатлен результатами бурения на месторождении и получением необходимых разрешений на работу за последние месяцы.

«В настоящее время руководящий состав компании работает над бюджетом, планом и графиком, чтобы ускорить строительство до выделения средств на его полное финансирование», — заявил Мартин Андерссон.

Недавно компания привлекла $15 миллионов посредством конвертируемого займа для финансирования завершения технико-экономического обоснования проекта. В настоящее время производится разбуривание участка и строительство подъездной дороги.