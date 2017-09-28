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Экономика

Елене Нагорной предложили заплатить $1 миллион в качестве залога за MegaCom

Елене Нагорной предложили заплатить $1 миллион в качестве залога, гарантирующего покупку MegaCom. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Фонде по управлению государственным имуществом.

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Отмечается, что такое предложение поступило от депутатов Жогорку Кенеша, входящих в состав комиссии, — Нурбека Алимбекова, Сайдуллы Нышанова, Акылбека Жапарова, Таланта Мамытова, Адыла Жунус уулу.

В ФУГИ пока не решили, будет ли этот взнос возвратным в случае, если сделка не состоится. Елена Нагорная изучает предложение комиссии. В Бишкек на переговоры приехали ее юристы из Швейцарии.

По условиям продажи компании претенденты должны представить ценовое предложение о приобретении 100 процентов акций не ниже суммы в 13,5 миллиарда сомов. Покупатель должен уплатить 7 процентов комиссионного сбора сверх цены продажи. Он берет на себя и все судебные иски по сотовому оператору.
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