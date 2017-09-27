В Кыргызстане хотят внедрить виртуальный склад. Бизнес не в курсе

Минэкономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о внедрении в стране виртуального склада и электронных счетов-фактур. С бизнесом проект не согласовывали.

На сайте правительства появился проект постановления о мерах по реализации и внедрению пилотных проектов электронной фискализации процедур учета торговых операций. В справке-обосновании к документу отмечено, что проект по введению маркировки товаров из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками в Кыргызстане до сих пор не внедрен. Это может привести к невозможности экспорта этих товаров в ЕАЭС, поэтому пилотный проект нужно срочно запустить в Кыргызстане.

«Другой не менее важной задачей в рамках ЕАЭС является обеспечение механизма прослеживаемости движения товаров. Предлагается утвердить положение о проведении пилотного проекта по внедрению системы электронных счетов-фактур с виртуальным складом и порядок заполнения электронных счетов-фактур при реализации товаров, работ и услуг», — говорится в документе.

Для бизнесменов такие новшества стали сюрпризом. Несмотря на неоднократные заявления правительства и самого Министерства экономики, их к созданию проекта не привлекали.

«Видимо, наши чиновники считают согласованием с бизнесом сам факт того, что они выставили какой-то проект постановления или закона на обсуждение на сайте правительства. Но мы уже неоднократно просили их составлять подобные документы вместе с бизнесом, чтобы потом было меньше претензий друг к другу», — прокомментировала ситуацию ИА «24.kg» президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

Бизнес согласен с тем, что нужно внедрять новые инструменты и работать более открыто, но к обеспечению информационной безопасности есть вопросы.

«В проекте, например, идет речь о создании виртуального склада. То есть наши внутренние системы будут подключены к системам ЕАЭС. Но как в этом случае будет обеспечена информационная безопасность? Нам на словах ответили, что все будет работать хорошо. Но в самом документе нет ни слова о том, как все будет выглядеть на самом деле. Нам надо понять, что безопасность будет. Тогда мы согласимся с этим нововведением», — заключила Гульнара Ускенбаева.