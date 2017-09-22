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Экономика

В мировом рейтинге ведения бизнеса-2017 Кыргызстан оказался на 75-м месте

Всемирный банк опубликовал очередное издание «Ведение бизнеса 2017: равные возможности для всех».

По данным анализа, Бруней-Даруссалам, Казахстан, Кения, Беларусь, Индонезия, Сербия, Грузия, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн входят в число стран, которые за 2015-2016 годы достигли наилучших результатов в улучшении показателей «ведения бизнеса». В общей сложности они провели 48 регуляторных реформ, направленных на улучшение предпринимательской среды.

Страны во всех регионах осуществляют реформы, направленные на улучшение предпринимательской среды. Но Европа и Центральная Азия остаются регионом с наибольшим количеством государств, которые осуществили по меньшей мере одну реформу.

Первое место в рейтинге занимает Новая Зеландия, второе — Сингапур, третье — Дания.

Среди стран Евразийского экономического союза лидирует Казахстан, занявший 35-е место. Беларусь расположилась на 37-м, Армения — на 38-м, Россия — на 40-м, а Кыргызстан — на 75-м месте.
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