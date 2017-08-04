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Экономика

Акционеры ОАО «Электрические станции» одобрили сделку с Liglass Trading

Акционеры ОАО «Электрические станции» одобрили сделку с Liglass Trading. Решение принято сегодня на внеочередном собрании.

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Как сообщили ИА «24.kg» акционеры, некоторые из присутствующих назвали сделку сомнительной и проголосовали против нее. Однако большинством голосов проект одобрили.

Напомним, между правительством Кыргызстана и Liglass Trading уже подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта же компания стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС.
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