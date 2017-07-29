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Экономика

Госдолг Кыргызстана продолжает расти: за месяц еще плюс $24 миллиона

В Кыргызстане продолжает расти государственный долг. За месяц он увеличился еще на $24 миллиона. Эти данные сообщило Министерство финансов страны.

Отмечается, что по состоянию на 31 мая 2017 года размер государственного долга сложился в сумме $4 миллиарда 243 миллиона 52 тысячи, или 288 миллиардов 768 миллионов 47 тысяч сомов.

В том числе $3 миллиарда 868 миллионов (263 миллиарда 214 миллионов 99 тысяч сомов) составляет государственный внешний долг, а $375 миллионов 51 тысячу (25 миллиардов 553 миллиона 49 тысяч сомов) — внутренний.

В январе—июне 2017 года из бюджета на обслуживание госдолга направлено 10 миллиардов 461 миллион 889,6 тысячи сомов. Из них 4 миллиарда 830 миллионов 428,6 тысячи сомов ушло на обслуживание внешнего долга и 5 миллиардов 631 миллион 461 тысяча — на внутренний.
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