Нацбанк вновь вышел на валютный рынок. Теперь он покупает доллары

Падающий курс доллара вынудил Национальный банк вновь выйти на валютный рынок с интервенцией. Регулятор покупал доллары.

Как сообщается на официальном сайте НБ КР, накануне он провел третью в июле интервенцию. Но, в отличие от первых двух, регулятор не продавал, а покупал доллары. Всего на рынке изъято $7,7 миллиона с расчетами на дату сделки и $6 миллионов 250 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

Отметим, что с начала года Нацбанк провел восемь интервенций. За это время было продано $39 миллионов 750 тысяч, а куплено — $30 миллионов 110 тысяч. Таким образом, чистая продажа долларов сложилась в сумме $9 миллионов 640 тысяч.