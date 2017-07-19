13:10
+29
USD 69.23
EUR 79.76
RUB 1.17
Экономика

Нацбанк вновь вышел на валютный рынок. Теперь он покупает доллары

Падающий курс доллара вынудил Национальный банк вновь выйти на валютный рынок с интервенцией. Регулятор покупал доллары.

Как сообщается на официальном сайте НБ КР, накануне он провел третью в июле интервенцию. Но, в отличие от первых двух, регулятор не продавал, а покупал доллары. Всего на рынке изъято $7,7 миллиона с расчетами на дату сделки и $6 миллионов 250 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

Отметим, что с начала года Нацбанк провел восемь интервенций. За это время было продано $39 миллионов 750 тысяч, а куплено — $30 миллионов 110 тысяч. Таким образом, чистая продажа долларов сложилась в сумме $9 миллионов 640 тысяч.
Ссылка:
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Только после второй за неделю интервенции удалось остановить рост курса доллара
Растущий доллар вынудил Нацбанк выйти на валютный рынок
Доллар в Кыргызстане начал дорожать после интервенций Нацбанка
Нацбанк купил еще $3,51 миллиона для стабилизации курса доллара
Доллар падает. Нацбанк второй раз за месяц провел интервенцию
Нацбанк Кыргызстана впервые за три месяца провел интервенцию
Нацбанк КР продал $11,4 миллиона для поддержки национальной валюты
Популярные новости
Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект
Обратный тренд. Доллар в Кыргызстане начал падать Обратный тренд. Доллар в Кыргызстане начал падать
Скандал с&nbsp;Liglass. Комментарий обещают после согласования с&nbsp;чехами Скандал с Liglass. Комментарий обещают после согласования с чехами
Доля Кыргызстана в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; уменьшилась на&nbsp;6 процентов Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» уменьшилась на 6 процентов
Бизнес
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017