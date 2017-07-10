В Кыргызстане выставлен на продажу Кара-Балтинский спиртовой завод

В Кыргызстане выставили на продажу Кара-Балтинский спиртовой завод. Об аукционе сообщил Фонд по управлению государственным имуществом.

По его данным, продаются здания и сооружения (годы строительства с 1943-го по 2010-й), земельный участок, машины и оборудование, мебель и офисная техника, около 10 транспортных средств. Стартовая цена — 200 миллионов сомов.

Аукцион состоится 14 августа в 14.00.

В 2016 году ГП «Кара-Балтинский спиртовой завод» купил инвестор из России, планировавший модернизировать предприятие и расширить производство.