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Экономика

Доллар в Кыргызстане дорожает. За неделю подрос на 40 тыйынов

Доллар в Кыргызстане продолжает дорожать третью неделю. За минувшие семь дней американская валюта выросла в цене на 40 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69–69,25 сома, а продают — по 69,4–69,6 сома. На похожих позициях курс был в конце января — начале февраля 2017 года. Номинальный курс установлен в 69,2333 сома (рост — на 0,14 процента).

Отметим также, что российский рубль в последнюю неделю июня отыграл позиции и подорожал в итоге на 20 тыйынов. Сегодня его покупают по 1,15–1,16 сома, а продают — по 1,18–1,2 сома. Номинальный курс составляет 1,1658 сома (падение — на 0,37 процента). Стоимость казахского тенге остается неизменной 0,19–0,225 сома.
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