Чиновники опять ищут консалтинговую компанию для продажи месторождения Кара-Кече

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования снова ищет консалтинговую компанию для продажи угольного месторождения Кара-Кече. Объявление размещено на портале государственных закупок.

Это повторный конкурс. С первой попытки найти консультанта госкомитет не смог. Из четырех компаний, представивших технические предложения, к оценке допустили только ОсОО «Бейонд Инвестмент Групп». Но и ее предложение впоследствии отклонили.

До 14 июля госкомитет принимает письма заинтересованности. Отбор будут производить по качеству и стоимости.

Правительство Кыргызстана решило привлечь консалтинговую компанию для подготовки и проведения конкурса. В ГКПЭН отметили, что инвесторов пугает строительство железной дороги.

Месторождение уже пытались продать, но никто не подал заявки на участие в конкурсе. Проект оценивается в $2,5 миллиарда.